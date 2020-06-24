Взрыв на Позняках: Киев выделит пострадавшим жилье и 50-100 тыс. грн помощи

Киевские власти приняли решение о выделении материальной помощи пострадавшим жителям многоэтажки на Позняках, где 21 июня произошел взрыв.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

— Каждая пострадавшая семья получит 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят 80 тыс. грн. Жителям с травмами средней тяжести выплатят 70 тыс. грн. Те, у кого легкие травмы, получат 60 тыс. грн, — сказал он.

Люди, которые потеряли в результате взрыва близких, получат 100 тыс. грн за каждого погибшего, добавил Кличко.

Распоряжение о выделении средств уже подписано мэром и в ближайшее время люди получат помощь, подчеркнул Кличко.

Мэр также сообщил, что предложил Кабинету министров вариант, чтобы половину средств на новое жилье людям предоставил город, а половину выделило правительство.

— Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн для решения жилищной проблемы, — сказал Кличко.

Укрзализныця выделит помощь пострадавшим

В результате взрыва дома на Позняках в Киеве погибло двое сотрудников АО Укрзализныця и двое членов семей железнодорожников.

Правление Укрзализныци будет рассматривать предоставление одноразовой финансовой помощи пострадавшим сотрудникам в размере от 100 до 500 тыс. грн.

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Взрыв на Позняках

21 июня на улице Соломии Крушельницкой около 10.00 прогремел взрыв в 10-этажном доме. Вследствие чрезвычайной ситуации было разрушено межэтажное перекрытие пяти этажей. Здание на 40 квартир восстановлению не подлежит.

При взрыве погибли пятеро жителей: две женщины и трое мужчин. Их тела после работы на завалах обнаружили спасатели ГСЧС.