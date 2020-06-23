Взрыв на Позняках: специалисты проверят соседний дом

Спасатели проверят дом на улице Григоренко, 41, который могло задеть при взрыве на Позняках.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев 23 июня.

— После обследования пяти секций (дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв, — Ред.) будет проводиться проверка доме на улице Григоренко, 41. Продолжается инструментальный контроль секции №6, — сообщил Петр Пантелеев.

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Сейчас власти Киева установила надзор за домом, чтобы не допустить случаев мародерства. После выводов специалистов будет приниматься решение о заселении людей в дома.

Взрыв на Позняках

В воскресенье, 21 июня, произошел взрыв на Позняках.

Он разрушил дом на улице Соломии Крушельницкой, повредив межэтажные перекрытия с четвертого по восьмой этажи.

В результате взрыва пять человек погибли. Жителей поврежденного дома переселили в интернат, часть — остается у родственников.

Местные власти Киева пообещали выплатить пострадавшим 30 млн грн помощи.