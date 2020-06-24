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Факти / Україна

Вибух на Позняках: Київ виділить постраждалим житло і 50-100 тис. грн допомоги

Київська влада ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги постраждалим мешканцям багатоповерхівки на Позняках, де 21 червня стався вибух.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Кожна постраждала родина отримає 50 тис. грн. Тим, хто отримав важкі травми, виділять 80 тис. грн. Мешканцям з ушкодженнями середньої важкості виплатять 70 тис. грн. Ті, у кого легкі травми, отримають 60 тис. грн, – сказав він.

Люди, які втратили внаслідок вибуху близьких, отримають 100 тис. грн за кожного загиблого, додав Кличко.

Розпорядження про виділення коштів уже підписано мером і найближчим часом люди отримають допомогу, наголосив Кличко.

Мер також повідомив, що запропонував Кабінету міністрів варіант, щоб половину коштів на нове житло людям надало місто, а половину виділив уряд.

– Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн для вирішення житлової проблеми, – сказав Кличко.

Укрзалізниця виділить допомогу постраждалим

Внаслідок вибуху на Позняках у Києві загинуло двоє співробітників АТ Укрзалізниця та двоє членів сімей залізничників.

Правління Укрзалізниці розглядатиме надання одноразової фінансової допомоги постраждалим співробітникам у розмірі від 100 до 500 тис. грн.

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Вибух на Позняках

21 червня на вулиці Соломії Крушельницької близько 10.00 прогримів вибух у 10-поверховому будинку. Внаслідок надзвичайної ситуації було зруйновано міжповерхове перекриття п’яти поверхів. Будівля на 40 квартир відновленню не підлягає.

Під час вибуху загинули п’ятеро мешканців: двоє жінок та троє чоловіків. Їхні тіла після роботи на завалах виявили рятувальники ДСНС.

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