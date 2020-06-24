ВСУ получили ракеты Javelin FGM-148E последней модификации

В Украину прибыла первая партия ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательного оборудования на общую сумму более $27 млн.

Еще 16 июня прибыл груз по программе правительства США Международные военные продажи по которой был подписан контракт в декабре 2019 года.

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Вооруженные Силы Украины получили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Также программа США предусматривает поставку комплекса вооружения, обслуживания и предоставления услуг по подготовке личного состава для соответствующей эксплуатации противотанковых комплексов.

— Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами, — отметили в Минобороны.

Еще одну поставку товаров для украинской армии планируют предоставить в 2021-2022 годах.

В конце февраля Пентагон подписал контракт на производство Javelin (противотанковых ракетных комплексов) для Украины, а также для других стран.

В список входят: Австралия, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Турция.