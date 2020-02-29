Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Министерство обороны США подписало контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран-партнеров.

Производство ракетных комплексов предусмотрено также для Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Турции.

Javelin будут собирать в Тусоне (штат Аризона). Их производство обойдется в $18 431 215.

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Ожидается, что производство завершат до 25 июня 2020 года.

Напомним, в январе этого года Украина закупила у США противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму $36,5 млн.

Тогда Киев впервые реализовал такую ​​закупку напрямую с Пентагоном.

Источник: Министерство обороны США