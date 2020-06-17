США предоставили Украине очередную помощь в сфере безопасности. Она предусматривает выделение военного оборудования на сумму более $60 млн.

В частности, Украина получит противотанковые ракеты Javelin, рации и боеприпасы.

В посольстве США сообщили, что этот шаг свидетельствует о поддержке Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Партию противотанковых ракет Javelin Украина получает уже не первый раз. В январе 2020 года мы закупили у США соответствующие комплексы на сумму $36,5 млн. А в феврале министерство обороны США подписало контракт на производство Javelin для Украины и других стран-партнеров.

Тогда же посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что в 2020 году Штаты предоставят Украине $698 млн помощи.

Кроме того, в июне этого года Пентагон выделил Украине $250 млн помощи в сфере безопасности и обороны.