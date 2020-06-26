Очередной скандал во фракции Слуга народа. Депутат и председатель Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова считает детей, рождающихся у безработных, “некачественными”. Эта фраза прозвучала на онлайн-лекции для студентов Киевской школы экономики, на которой речь шла о перспективах трудовой реформы и льготах безработным.

— Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу так жестко, детей очень низкого качества. Это приводят к тому, что они тоже садятся на публичные средства, — сказала нардеп.

Далее Третьякова ссылается на Маргарет Тэтчер, и говорит, что в Британии даже предлагали матерей на льготах стерилизовать. И приводит пример Сингапура, где это делали с женщинами без высшего образования.

Все это Галина Третьякова озвучила еще месяц назад. И о лекции уже б забыли. Но вдруг ее замечает Федерация профсоюзов. Там пишут официальное заявление во фракцию и за такую ​​фразу требуют отставку с должности главы комитета. Председатель ФСУ Григорий Осовой говорит, что особенно оно возмутило постоянную комиссию Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин.

— Оно просто недопустимо, ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения обеспечения международного права. Потому что государство должно обеспечивать гарантии для любого гражданина, особенно, если он находится в сложных жизненных обстоятельствах, — отмечают в ФПУ.

После огласки профсоюзов слова из лекции Третьяковой мгновенно поднимают шквал обсуждений. Одной из первых отреагировала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. И осудила такой подход депутата.

— Решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей. Обращаюсь к председателю парламента, народным депутатам Украины, принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов, — написала омбудсмен.

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Конфликт с ФПУ на $2 млрд

Впрочем, сама Третьякова от своих слов не отказывается. Объясняет, что она всего лишь говорит экономическими терминами, которые понимают не все. А проблема значительно глубже — дети безработных не имеют равных прав на образование, работу и качественную жизнь.

— А что вы здесь видите некорректное? Дети являются человеческим капиталом, как я, вы и любой человек, — отметила она.

Что касается стерилизации, говорит Третьякова, это был лишь пример опыта других стран. Она таких радикальных методов не предлагает. Впрочем, ее философия — заботиться, прежде всего, о работающих, а не лелеять благосостояние льготников.

— Если человек безработный, то должен ли он сидеть 3, 5, 10 лет и получать выплату все время? Социальная политика должна помогать кормильцу и защитнику, когда у него есть временные сложные жизненные обстоятельства, — считает нардеп.

На этом конфликт не исчерпывается. Третьякова просит обратить внимание — ее слова заметили именно в Федерации профсоюзов не случайно. Депутат занимается законопроектами, цель которых — перекрыть им доступ к власти и деньгам. Депутат хочет демонополизировать статус Федерации профсоюзов, обвиняет их в отсутствии отчетности, присвоении имущества и растрате госсредств. Поэтому и возник конфликт.

— На самом деле, конфликт на $2 млрд. Имущество, которое было передано в 60-х годах в управление профсоюзам, на сегодняшний день присвоено профсоюзами. Поэтому это преследование, это травля, — отметила нардеп.

Председатель профсоюзов в ответ говорит, что ничего личного в их заявлении нет.

— Во-первых, это не ее дело — вмешиваться в деятельность профсоюзов, которые согласно закону и норм международного права являются независимым, — отметил Осовой.

“Это такой тренд — извиняться?”

В защиту Третьяковой становится экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который тоже участвовал в этой лекции. Он согласен, была ошибка в форме. Но экономисты все поняли и никаких обид не видят.

— Формально — там нет ничего такого, с точки зрения науки, такая терминология используется. С точки зрения политики, конечно, эта терминология под вопросом. Да, ее можно интерпретировать, — сказал Милованов.

То, что фразу о “некачественных детях“ интерпретировали неправильно, говорят и в партии. Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук сказала, что Третьякову никто не уволит.

— Мы абсолютно доверяем Галине Третьяковой, как специалисту и как руководителю профильного комитета по вопросам социальной политики, — подчеркнула нардеп.

Во фракции признают, что должны быть более осмотрительными в высказываниях. Впрочем, Третьякова за неудачную фразу как политик, а не экономист, извиняться не собирается.

— А что, это такой тренд — извиняться? Что ли? Я считаю, что я детей не обижала, — отметила она.

Третьякова объясняет, что она всего лишь против тех, кто паразитирует на государственных льготах. И прежде всего — против рождения детей исключительно ради выплат:

— Если женщина, которая живет одна, родила первого ребенка — хорошо. Может так случиться в жизни. Бросил ее муж, или там еще что-то. Если такая мать, которая живет одна, у которой якобы нет мужчины, рожает второго, а затем третьего, четвертого…Вы считаете, это нормально? Это морально-этично?

Она считает, что льготы развращают людей, которые не хотят работать.

— Вы думаете, что устроиться в жизни — это всегда помощь государства? И социальная политика — это значит, чтобы один налогоплательщик заплатил, а второй взял? Вы знаете, что количество одиноких матерей, как только увеличилась соцвыплаты, выросла в 30 раз? У нас что стало больше в 30 раз одиноких матерей? У нас же мода такая — если не получаешь что-то от государства то, то ты, я извиняюсь, лох, — отметила политик.

Поэтому, Третьякова говорит, что она против статусов, по которым предоставляются льготы. И помогать нужно только тем, кто хочет выйти из сложных жизненных обстоятельствах, а не живет в них годами. Также она уверена — должно быть страхование, за которое сначала платишь, а потом, в случае проблем, требуешь помощь.

Галина Третьякова в скандал попадает не впервые. В прошлом году с трибуны Верховной Рады депутат “поздравляла всех с днем ​​инвалидов”:

— Поздравляю всех! Счастья! Пусть у вас будут не хмурые лица, а счастливые и радостные.

Майя Подгородецкая

Фото: Слуга народу