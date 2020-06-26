Черговий скандал у фракції Слуга народу. Депутат та голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає дітей, що народжуються у безробітних, “неякісними”. Ця фраза пролунала на онлайн-лекції для студентів Київської школи економіки, на якій йшлося про перспективи трудової реформи і пільги безробітним.

– Коли народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, дітей дуже низької якості. Це призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти, – сказала нардеп.

Далі Третьякова посилається на Маргарет Тетчер, і каже, що у Британії навіть пропонували матерів на пільгах – стерилізувати. Й наводить приклад Сінгапуру, де робили це з жінками без вищої освіти.

Усе це Галина Третьякова озвучила ще місяць тому. І про лекцію вже б забули. Проте раптом її помічає Федерація профспілок. Там пишуть офіційну заяву до фракції і за таку фразу вимагають відставки Третьякової з посади голови комітету. Голова ФПУ Григорій Осовий каже, що особливо вона збурила постійну комісію Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків.

– Вона є просто неприпустимою, ні з моральної точки зору, ні з точки зору забезпечення міжнародного права. Тому що держава має забезпечувати гарантії для будь-якого громадянина, а особливо, якщо він знаходиться у складних життєвих обставинах, – наголошують у ФПУ.

Після розголосу профспілок слова з лекції Третьякової умить здіймають шквал обговорень. Одна із перших відреагувала уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона засудила такий підхід депутатки.

– Рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей. Звертаюсь до голови парламенту, народних депутатів України, вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення посягань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей та не допускати дискримінаційних закликів, – написала омбудсмен.

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Конфлікт з ФПУ на $2 млрд

Утім, сама Третьякова своїх слів не цурається. Каже, що вона просто говорить економічними поняттями, які розуміють не всі. А проблема значно глибше – діти безробітних не мають рівних прав – на освіту, роботу і якісне життя.

– А що ви тут бачите некоректне? Діти є людським капіталом, як я, ви і будь-хто, – наголосила вона.

Що ж до стерилізації, каже Третьякова, це був лише приклад досвіду інших країн. Вона таких радикальних методів не пропонує. Утім, її філософія – дбати передусім про людей, які працюють, а не плекати добробут пільговиків.

– Якщо людина безробітна, то чи має вона сидіти 3, 5, 10 років і отримувати виплату весь час? Соціальна політика має допомагати годувальнику і захиснику, коли в нього є тимчасові складні життєві обставини, – вважає нардеп.

На цьому конфлікт не вичерпується. Третьякова просить зауважити – її слова помітили саме у Федерації профспілок не випадково. Депутат займається законопроектами, що покликані перекрити їм доступ до влади та грошей. Вона хоче демонополізувати статус ФПУ, звинувачує їх у відсутності звітності, присвоєнні майна і розтраті держкоштів. Тому й виник конфлікт.

– Насправді, конфлікт на $2 млрд. Майно, яке було передане у 60-х роках в управління профспілкам, на сьогодні привласнено профспілками. Тому це переслідування, це цькування, – наголосила Третьякова.

Голова профспілок натомість каже, що нічого особистого у їхній заяві немає.

– По-перше, це не її справа – втручатись у діяльність профспілок, які згідно закону і норм міжнародного права, є незалежним, – запевнив Осовий.

“Це такий тренд – вибачатися?”

На захист Третьякової став екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який теж брав участь у цій лекції. Він згоден, що була помилка у формі. Але економісти усе зрозуміли і жодних образ не вбачають.

– Формально – там немає нічого такого. З точки зору науки, така термінологія використовується. З точки зору політики, звичайно, ця термінологія під питанням. Так, її можна інтерпретувати, – сказав Милованов.

Те, що фразу про неякісних дітей інтерпретували неправильно, кажуть і в партії. Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук каже – Третьякову ніхто не звільнятиме.

– Ми абсолютно довіряємо Галині Третьяковій, як фахівцю і як керівнику профільного Комітету з питань соціальної політики, – наголосила нардеп.

У фракції визнають, що мають бути більш обачними у висловлюваннях. Утім, Третьякова за невдалу фразу, як для політика, вибачатися не збирається.

– А що, це такий тренд – вибачатися? Чи що? Я вважаю, що я дітей не ображала, – зазначила вона.

Третьякова пояснює, що вона винятково проти тих, хто паразитує на державних пільгах, і передусім – проти народження дітей задля виплат:

– Якщо жінка, яка живе сама і народила першу дитину, – добре. Може так статися в житті. Кинув її чоловік, чи там ще щось. Якщо така мати, яка живе сама, у якої нібито немає чоловіка, народжує другу, а потім третю, четверту…Ви вважаєте, це нормально? Це морально-етично?

Вона вважає – пільги розбещують людей, що не хочуть працювати.

– Ви думаєте, що влаштування у житті – це завжди допомога держави? І соціальна політика означає, щоб один платник податків заплатив, а другий взяв? Ви знаєте, що кількість одиноких матерів, коли збільшилася соцвиплата, зросла в 30 разів? У нас що стало більше в 30 разів одиноких матерів? У нас же мода така – якщо не отримуєш з держави щось, то ти, я вибачаюсь, лох, – наголосила політик.

Відтак, Третьякова каже, що вона проти статусів, за якими надаються пільги. І допомагати слід лише тим, хто хоче вийти зі складних життєвих обставин, а не живе у них роками. Також Третьякова певна – має бути страхування, за яке спершу платиш, а потім, у разі проблеми, вимагаєш допомоги.

Третьякова у скандал потрапляє не вперше. Торік з трибуни Верховної Ради депутат “вітала всіх із з днем інвалідів”:

– Вітаю всіх! Щастя! Нехай у вас будуть не похмурі обличчя, а щасливі та радісні.

Майя Підгородецька

Фото: Слуга народу