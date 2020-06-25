Нардеп от Слуги народа Елена Мошенец извинилась за высказывания своей коллеги по фракции Галины Третьяковой о детях безработных.

По ее мнению, возможно, Третьякова, говоря, что в малоимущих семьях рождаются дети “очень низкого качества”, просто имела ввиду детей с низким уровнем образования.

В то же время Мошенец считает, что вопрос увольнения Третьяковой с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов должен решаться на заседании фракции.

А Третьякова обязана извиниться и объяснить свои формулировки, сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

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Омбудсмен Людмила Денисова слова Третьяковой назвала дискриминационными, напомнив, что Украина присоединилась к Конвенции ООН по правам ребенка и взяла на себя обязательства выдавать материальную помощь на детей, если это необходимо.

– Ребенок не выбирает семью, в которой рождается. Он ограничен в возможностях самостоятельно себя обеспечить и защитить, – подытожила Денисова и обратилась к парламенту с просьбой принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека.

Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин 24 июня обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с открытым письмом, требуя отозвать Галину Третьякову с должности председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Причина — видеозапись, датированная в сети 29 мая, где Третьякова говорит, что в семьях безработных, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети “очень низкого качества”.

Источник: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова