Что такое дискриминация и ее проявления в Украине

Последние события в США привлекли внимание всего мира к проблеме дискриминации — менее уважительного отношения к одному человеку, по сравнению с другим в аналогичной ситуации.

Украина не стала исключением. Этому подтверждение — недавняя ситуация с депутатами от одной партии.

Председатель партии и глава фракции перед пресс-конференцией обсуждали свою коллегу, назвав ее “рабочей бабой” и сравнив ее с “корабельной сосной”.

Ранее проявления дискриминации развернулись вокруг экс-министра образования Анны Новосад (2019-2020). Многих удивило, что Новосад заняла должность в Кабмине в 29 лет.

Факты ICTV пообщались с магистром психологии, кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом кафедры журналистики и новых медиа Университета Гринченко Яной Фруктовой и разобрались, почему в Украине вообще возникает такой вопрос и какие виды дискриминации присутствуют.

Привет из СССР

Дискриминация в Украине — не новое явление. Оно как существовало во времена Советского Союза, так и остается сейчас, причем вопрос обостряется.

Все тоталитарные страны, в том числе СССР, пытаются навязать четкую систему социальных отношений, для того, чтобы существовать более эффективно.

— В таких странах государственная политика ориентирована на материальные вещи, а не на социально или психологически комфортное состояние человека, — отмечает психолог.

Поэтому навязывались жесткие социальные стереотипы (гендерные, возрастные, этнонациональные и т. д.), нарушение которых вызывало осуждение как минимум среди ближайшего окружения.

Дискриминация по возрасту

Эйджизм или дискриминация по возрасту — это готовность адекватно воспринимать и работать только с людьми, которые соответствуют условным возрастным критериям.

Ситуация: Упрекать человека за то, что он в свои 20 лет занимает важную ответственную должность.

— Понабирают молодежь, а потом ничего толкового не получается, — типичный пример, который многие слышали даже в свой адрес.

В сознании некоторых людей молодой = неопытный. Причем, чаще всего такие фразы можно услышать от людей старшего возраста.

— Недоверие к компетентности молодежи (профессиональный эйджизм) возникло в предыдущие годы, когда преимущественно было лишь формальное образование, которое не всегда соответствовало запросам работодателей. Поэтому практическим умениям нужно было учить людей уже на рабочем месте. То есть, разрыв между теорией и практикой был значителен.

Сейчас эта проблема является менее острой, ведь есть очень много возможностей для неформального образования, в частности молодых специалистов, как современной формы самообразования. Молодые специалисты могут быть по многим вопросам более опытными чем люди со стажем.

Второй аспект — разрыв между поколениями.

— Те знания, которые нужны были предыдущему поколению, не всегда эффективны в новых условиях. То есть, предыдущее поколение не может объективно оценить навыки молодежи, ведь само не овладело ими, а следовательно и не использует в профессиональной деятельности.

Отсюда вытекает третий аспект — мотивация молодежи.

— Существует миф, что поколение Z — лентяи, но если смотреть со стороны психологии, то это поколение, которое ориентируется на внутреннюю мотивацию, и если его представители не видят смысла в определенной деятельности, они ее не осуществляют, — рассказывает Яна Фруктова.

Для предыдущего поколения достаточно было фразы: Это нужно сделать. Современной молодежи нужно показать ее личностную выгоду: получение новых знаний, признание, денежное вознаграждение и тому подобное.

Однако есть и другая сторона — когда людям старшего возраста ограничивают их возможности и права.

Например, говорят, что “на такую работу” после 40 неохотно берут или врач на приеме большинство симптомов списывает на возраст.

Дискриминация по половому признаку

Сексизм или дискриминация по полу — ущемление прав и возможностей человека только потому, что он определенного пола.

Ситуация: Женщину не хотят брать на работу в полицию, потому что это, вроде бы, слишком сложная для нее работа.

— Ты же женщина/ты мужчина. Тебе нельзя/ты должна, — фразы, которые чаще всего можно услышать в этом контексте.

Условно работа делится на “женскую” и “мужскую” и по этим стереотипам женщина не может работать механиком, а мужчина мастером маникюра.

Почему возникает такой вид дискриминации? Ранее, до стремительного развития технологий, женщинам действительно было труднее работать на работах, требующих использования физической силы.

— Мы все не идеальны и любой человек может иметь ложное представление о чем-то. Если он ошибается, у вас есть шанс убедить его в этом. Что делать в такой ситуации? Не реагировать остро и больше ориентироваться на внутреннюю самооценку, реальные результаты труда, показатели его эффективности, — советует психолог.

Однако стоит помнить, что не всегда мы можем в чем-то убедить других людей, ведь у них просто может быть внутренняя потребность поддерживать этот стереотип.

Например, у мужчины низкая самооценка, и для того, чтобы ее повысить, он должен утверждать всем женщинам, что они априори хуже, чем противоположный пол.

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Основной упрек в сторону мужчины — он должен быть мужественным, а быть условно стилистом или делать маникюр — это не мужественно.

Этот стереотип воспитывают с детства фразами вроде:

— Вытри слезы, ты мальчик. Мужчины не плачут!

По мнению Фруктовой, скоро могут начать создавать общественное движение по защите мужчин среднего возраста европеоидной расы гетеросексуальной ориентации, поскольку по статистике мужчины на 10 лет меньше живут чем женщины, если подвергаются психологическому или физическому насилию со стороны женщин.

Дискриминация по ориентации

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности — нарушение прав и возможностей человека из-за его жизненного выбора.

Ситуация: Гневно реагировать на гомосексуальную пару, которая публично проявляет чувства и одновременно спокойно относиться к аналогичной ситуации с парой мужчина-женщина.

— Я не хочу, чтобы мой ребенок это видел, потому что это ненормально.

Слово ненормально несет только негативную окраску в значении то, что не соответствует норме.

Но нетипичный не то же самое, что неправильный.

Причем, это простейший пример дискриминации, который здесь может встретиться. Люди часто сталкиваются с притеснениями на работе, в новых компаниях и общественных местах и ​​тд.

Более того, часто представители ЛГБТ-сообщества сталкиваются с ограничением прав на законодательном уровне.

Так, Семейный кодекс Украины определяет брак как союз между мужчиной и женщиной. И в этом же кодексе указано, что люди, которые хотят усыновить ребенка, не могут быть одного пола.

Какие виды дискриминации Вы на себе ощущали? По возрасту

По ориентации

По гендеру

По внешности

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Неидеальная Европа

Что касается Европы, у нас тоже существует определенный стереотип. Там есть разные социальные группы и представители различных культур, однако поликультурность довольно условна.

Например, во Франции есть район, где проживают преимущественно арабы. У них своя культура и свои стереотипы и они не очень хорошо ассимилируются с французами, и не очень охотно изучают культуру страны, их приютившей. Подобная ситуация наблюдается в Италии, Германии и других странах ЕС.

— Безусловно, это равенство задекларированно на государственном и межгосударственном уровнях и к нему стремятся. Большое значение здесь имеют и медиа, и общественные организации, которые пытаются изменить ситуацию к лучшему. Они в Европе мощные и многочисленные.

Но здесь тоже есть искривление. Например, в Англии у супругов, которые хотят усыновить детей, спрашивают отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однополым браком. Если ответ отрицательный — это может стать поводом отказа в усыновлении или получения опеки.

В Европе “набивают” толерантность.

— Это уже приобрело понятие “крайняя толерантность” — уважение к принципам гендерного, возрастного и расового равенства, сексуальных меньшинств и т. п., иногда оборачивается проявлениями нетерпимости ко всем тем, кто не разделяет подобные взгляды.

Возникает другой кризис — если ты думаешь, не так, как мы, то можешь стать объектом буллинга.

Чтобы привлечь внимание общества к масштабной проблеме проявления дискриминации, британский андерграундный художник Бэнкси посвятил новую работу протестам против расизма и полицейской жестокости в США.

Анастасия Дячкина