Бэнкси сравнил расизм с трубой, которая затапливает квартиру этажом ниже

Британский андерграундный художник Бэнкси посвятил новую работу протестам против расизма и полицейской жестокости в США, которые начались после убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.
Художник считает, что ответственность за систему, которая приводит к дискриминации и насилию темнокожих американцев, лежит на “белых” согражданах.
На полотне Бэнкси изображена поминальная свеча, которая поджигает флаг США.
— Проблема расизма — это проблема белых людей, и никто кроме них не сможет ее решить. Система подставила небелых людей. Белая система. Как сломанная труба, заливает водой квартиру людей, живущих этажом ниже, — написал художник.
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По словам Бэнкси, такая неисправность делает жизнь других людей невыносимой, и они даже не в состоянии починить это, потому что никто не пустит их в “квартиры этажом выше”.
Протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. Во время задержания полицейские применили удушающий прием к американцу Джорджу Флойду, после чего он умер в реанимации.
Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве второй степени, грозит 40 лет тюрьмы. Изначально его обвиняли в убийстве третьей степени.
Другим полицейским, которые причастны к убийству, также предъявили обвинение.
Изначально в США люди выходили на мирные протесты, однако уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки.
1 июня Дональд Трамп обратился к американцам, чтобы те прекратили протесты. Для контроля улиц он ввел войска.