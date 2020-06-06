Бэнкси сравнил расизм с трубой, которая затапливает квартиру этажом ниже

Британский андерграундный художник Бэнкси посвятил новую работу протестам против расизма и полицейской жестокости в США, которые начались после убийства безоружного афроамериканца Джорджа Флойда.

Художник считает, что ответственность за систему, которая приводит к дискриминации и насилию темнокожих американцев, лежит на “белых” согражданах.

На полотне Бэнкси изображена поминальная свеча, которая поджигает флаг США.

— Проблема расизма — это проблема белых людей, и никто кроме них не сможет ее решить. Система подставила небелых людей. Белая система. Как сломанная труба, заливает водой квартиру людей, живущих этажом ниже, — написал художник.

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View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on Jun 6, 2020 at 3:30am PDT

По словам Бэнкси, такая неисправность делает жизнь других людей невыносимой, и они даже не в состоянии починить это, потому что никто не пустит их в “квартиры этажом выше”.

Протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. Во время задержания полицейские применили удушающий прием к американцу Джорджу Флойду, после чего он умер в реанимации.

Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве второй степени, грозит 40 лет тюрьмы. Изначально его обвиняли в убийстве третьей степени.

Другим полицейским, которые причастны к убийству, также предъявили обвинение.

Изначально в США люди выходили на мирные протесты, однако уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки.

1 июня Дональд Трамп обратился к американцам, чтобы те прекратили протесты. Для контроля улиц он ввел войска.