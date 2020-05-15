Пандемия, вызванная распространением коронавируса, подвергает все группы женщин серьезной опасности потери доходов и сбережений, значительно увеличивает бремя неоплачиваемой работы по уходу, повышает риски домашнего насилия, а также усиливают уязвимость тех, кто сталкивается с множественными формами дискриминации.

Об этом свидетельствует исследование ООН Женщины Оперативная гендерная оценка положения и потребностей женщин в контексте ситуации с Covid-19 в Украине.

Женщины, которые получают меньшую заработную плату и пенсию, а также сталкиваются с гендерной дискриминацией на рынке труда, являются особенно пораженными во время пандемии и больше, чем мужчины, склонны ожидать острой необходимости экономить на базовых услугах при условии продолжения ограничительных мер.

Каких трудностей ожидают женщины:

сбережение на пищевых продуктах — 818%;

сложности с арендой жилья и оплатой коммунальных услуг — 77,4%;

покрытие основных расходов, связанных с приобретением продуктов питания и других товаров первой необходимости — 76,8%.

Мужчины реже, чем женщины, отмечали возможную потребность в экономии на еде (72,3%), сложности с оплатой аренды и коммунальных услуг (65,5%) и с покрытием основных расходов (70,3%).







Насилие, финансы и уроки с детьми: какие проблемы возникают у женщин на карантине / 2 фотографии

Карантин также усугубил проблему гендерных стереотипов и патриархальных социальных норм по ролям женщины и мужчины в семье, поскольку значительную нагрузку с домашней и досмотровой работой дома возлагается на женщин.

Женщины, которые работают дома, вынуждены совмещать оплачиваемую работу, домашние дела и уход за детьми, которые остаются дома из-за карантина в учебных заведениях.







Насилие, финансы и уроки с детьми: какие проблемы возникают у женщин на карантине / 2 фотографии

Из-за недостатка развитых форм организации дистанционного обучения детей школьного возраста возник еще один вызов прежде всего для семей и женщин, которые должны дополнительно заботиться об обучении ребенка дома.

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Ситуация является особенно острой для женщин из уязвимых групп, перед которыми стоят дополнительные финансовые риски и риски для здоровья.

Во время карантина женщины с инвалидностью сталкиваются с нехваткой доступа к нужным товарам медицинского и санитарно-гигиенического назначения, с рисками в случае необходимости получить медицинскую помощь.

— Если человек с недостатками зрения попадает в больницу, он в ситуации карантина остается без сопровождения. Наши больницы не оборудованы для таких лиц. Ты не можешь самостоятельно принять лекарства; должен на слово верить, что тебе дают именно те лекарства, которые нужно; не можешь без посторонней помощи пойти в туалет. Когда вы не разговариваете, то можете хоть написать. Простите, но я снова хочу плакать, — подчеркивает Оксана, женщина с инвалидностью из Черновцов.

В ситуации общенационального карантина становятся особенно уязвимыми и цыганские женщины, поскольку не имеют финансовых ресурсов для покупки продуктов, средств индивидуальной защиты и гигиены, а также надлежащего доступа к медицинским услугам, образованию, доступной (на цыганском языке) информации о профилактике заболеваемости.

— Вчера я занималась плетением корзин из лозы, сегодня поеду в соседнее село, чтобы обменять их на картофель, лук, морковь. Не продать, а просто обменять. Мы здесь в лагере трудно живем, но я не думала, что ситуация будет столь сложной для нас, — говорит Мария.

Другие уязвимые группы, которые имеют более высокий риск оказаться за чертой крайней бедности:

женщины-ветераны и военнослужащие;

женщины, фактически воспитывают детей в одиночку;

женщины, живущие с ВИЧ СПИД;

пожилые женщины (65 +)

женщины-предприниматели;

женщины, воспитывающие детей с инвалидностью или ухаживают других членов семьи с инвалидностью.

Оценка проводилась в период с 21 марта до 12 апреля 2020 года. Опрошено 3 310 респонденток и 528 респондентов старше 18 лет, проживающих в разных типах населенных пунктов и которые имеют доступ к интернету.

Оценка также содержит анализ мер по противодействию Covid-19 на местном уровне в Волынской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Херсонской и Черновицкой областях.

К слову, ранее мы писали, как карантин повлиял на оплату коммунальных тарифов и много ли людей имеют долги.