В День Конституции президент Владимир Зеленский поздравил украинцев. Он призвал всех уважать права друг друга.

Президент также отметил, что у каждого украинца должно быть понимание, что один гражданин не может посягать на права другого. Кроме того, каждый должен уважать закон, а не думать, как его можно обойти.

— Что для меня значит беречь Украину? Ответ прост — беречь каждого украинца. Именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать.

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Владимир Зеленский добавил, что именно из уважения к Конституции начинается гражданское общество. А из уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый.

— Особенно сегодня, не только в День Конституции, но и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. Именно в 1996 году в ночь с 27 на 28 число Верховная Рада приняла Основной Закон.

Тогда же в стенах парламента впервые прозвучал гимн Украины.