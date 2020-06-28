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Факти / Україна

Ми маємо поважати права один одного: Зеленський привітав українців з Днем Конституції

У День Конституції президент Володимир Зеленський привітав українців. Він закликав усіх поважати права один одного.

Президент також зазначив, що у кожного українця повинне бути розуміння, що один громадянин не може посягати на права іншого. Крім того, кожен повинен поважати закон, а не думати, як його можна обійти.

– Що для мене означає берегти Україну? Відповідь проста – берегти кожного українця. І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити.

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Володимир Зеленський додав, що саме з поваги до Конституції починається громадянське суспільство. А з поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен.

– Особливо сьогодні, не лише у День Конституції, а й у День молоді, ми повинні пообіцяти собі, що передамо наступному поколінню нову країну. Країну не агресії і ненависті, а взаємної поваги, свободи та рівності.

День Конституції України щороку відзначають 28 червня. Саме у 1996 році в ніч з 27 на 28 число Верховна Рада ухвалила Основний Закон.

Тоді ж у стінах парламенту вперше прозвучав гімн України.

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