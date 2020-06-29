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Факти / Україна / Політика

Покарання за невиконання Мінська: ЄС продовжив санкції проти РФ

Рада ЄС продовжила санкції проти конкретних секторів економіки Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2021 року. Причина – невиконання Мінських угод.

Ці обмежувальні заходи введені ще у липні 2014 році через агресію Росії проти України. З того часу регулярно продовжуються.

Санкції обмежують доступ деяких російських банків і компаній до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС.

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Заборонено також прямий або непрямий імпорт, експорт або передача військової техніки, діє заборона на товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях уРосії.

Крім того, вони обмежують доступ РФ до технологій, що використовуються у видобутку та розвідці нафти.

Санкції ЄС проти Росії

Санкції, запроваджені 31 липня 2014 року, прив’язані до повної реалізації Мінських угод.

Крім економічних санкцій, діють також індивідуальні заходи і так званий кримський пакет.

Санкції, пов’язані з анексією Криму, продовжено  Радою ЄС до 23 червня 2021 року.

Джерело: Єврорада

Фото: Dreamstime

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