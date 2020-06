18 июня Совет ЕС принял решение продлить крымские санкции, которые ввел Евросоюз после незаконной аннексии Россией Крыма еще на год, до июня 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal issuing of passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine

