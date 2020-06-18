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Факты / Украина / Общество

Совет ЕС продлил крымские санкции до июня 2021 года

18 июня Совет ЕС принял решение продлить крымские санкции, которые ввел Евросоюз после незаконной аннексии Россией Крыма еще на год, до июня 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Надо повышать давление за нарушение прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму, — написал Кулеба в Twitter.

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ЕС ввел торговые и инвестиционные санкции против Крыма летом в 2014 году. Тогда в списке того, чем нельзя торговать, оказалась морская вода и еще более 250 наименований.

Сначала ЕС ввели индивидуальные санкции против граждан Украины и России, которые, по мнению Европы, могли быть причастными в подрыве территориальной целостности Украины.

10 июня представитель Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил, что ЕС еще на год продлевает запрет для европейских компаний вкладывать инвестиции в оккупированный Крым.

Источник: Дмитрий Кулеба

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