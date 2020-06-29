Смягчение карантина на Буковине – что разрешат с 1 июля

В Черновицкой области с 1 июля в рамках смягчения карантина возобновят внутриобластное сообщение, но с определенными ограничениями: заходить в транспорт можно только в маске после температурного скрининга, должны быть заполнены только места для сидения.

Такое решение 29 июня приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Что еще разрешат с 1 июля:

откроются спортзалы и рестораны, при условии нахождения в помещении не более 10 человек;

стадионы и спортплощадки;

проведение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе — тоже не более 10 человек в группе.

Правительство 28 июня внесло Буковину в список областей, где возможно ослабление карантина.

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По состоянию на 29 июня в Черновицкой области зафиксировано 4 745 случаев коронавируса, из которых 59 — за последние сутки.

В то же время 1 889 человек уже выздоровели, 183 — умерли.

Сейчас в больницах находятся 502 пациента, 31 из них — в реанимации, один — на аппарате искусственной вентиляции легких.

Источник: Чернівецька ОДА