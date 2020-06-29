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Факти / Україна

Пом’якшення карантину на Буковині – що дозволять з 1 липня

У Чернівецькій області з 1 липня в рамках пом’якшення карантину відновлять внутрішньообласне сполучення, але з певними обмеженнями: заходити у транспорт можна лише у масці після температурного скринінгу, мають бути заповнені лише місця для сидіння.

Таке рішення 29 червня ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що ще дозволять з 1 липня:

  • відкриються спортзали та ресторани, за умови перебування у приміщенні не більше 10 людей;
  • стадіони та спортмайданчики;
  • проведення індивідуальних і групових тренувань на відкритому повітрі – теж не більше 10 людей у групі.

Уряд 28 червня вніс Буковину до переліку областей, де можливе послаблення карантину.

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Станом на 29 червня у Чернівецькій області зафіксовано 4 745 випадків коронавірусу, з яких 59 – за останню добу.

Водночас 1 889 людей вже одужали, 183 – померли.

Нині у лікарнях перебувають 502 пацієнти, 31 з них – у реанімації, один – на апараті штучної вентиляції легень.

Джерело: Чернівецька ОДА

Фото: Dreamstime

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