Уволенная после секс-скандала экс-замминистра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании партии Украина против коррупции.

Видео-обращение она опубликовала на своем канале на YouTube.

— Я решила бороться за правду сама. Потому что на этих идиотов в штанах надежды точно нет. Я создаю свою партию Украина против коррупции, чтобы разобраться наконец-то с этими политическими проститутками. Они думают, раз у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно оскорблять женщин. Но женщины в сто раз умнее и честнее чем вы, – заявила Клитина.

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Однако пользователей, кроме обращения, привлек и внешний вид политика. Клитина записала обращение в купальнике с очень глубоким декольте.

Скандал с Клитиной

19 ноября нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции Слуга народа, выложил в сеть запись разговора. На нем нардепы обсуждают назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной. Они утверждали, что должность она получила через постель.

22 ноября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что есть “основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально, как член команды, себя повела” и что “это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве”.

27 ноября Кабмин уволил Александру Клитину.