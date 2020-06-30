Звільнена після секс-скандалу екс-заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення партії Україна проти корупції.

Відео-звернення вона опублікувала на своєму каналі на YouTube.

– Я вирішила боротися за правду сама. Тому що на цих ідіотів у штанах надії точно немає. Я створюю свою партію Україна проти корупції, щоб розібратися нарешті з цими політичними повіями. Вони думають, раз у них у штанях щось є, то цього досить для успіху і можна ображати жінок. Але жінки у сто разів розумніші та чесніші ніж ви, – заявила Клітіна.

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Однак користувачів, крім звернення, привернув зовнішній вигляд політика. Клітіна записала звернення у купальнику з дуже глибоким декольте.

Скандал з Клітіною

19 листопада нардеп Антон Поляков, якого виключили з фракції Слуга народу, опублікував у мережі запис розмови. На ньому нардепи обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної. Вони стверджували, що посаду вона отримала через ліжко.

22 листопада міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що є “підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела” і що “це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інфопросторі”.

27 листопада Кабмін звільнив з посади Олександру Клітіну.