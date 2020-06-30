Starbucks в Киеве откороют 20 июля. Это будут сразу три заведения популярной американской сети кофеень.
— Это быстро развивающаяся страна, и мы рады, что можем открыть первые кофейни Starbucks в столице, Киеве, — сказал директор по развитию компании на новых рынках Сэмюэл Баум.
В кофейнях будет идентичный с другими странами ассортимент напитков, а вот выбор еды будут адаптировать специально Starbucks в Украине.
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В пресс-службе отметили, что украинцы смогут отведать эксклюзивно разработанный для нашей страны ржаной хлеб с укропом.
Цены в Starbucks будут доступными – латте обойдется в 70 грн, а эспрессо – 45 грн.
У компании добавили, что у них есть большие планы относительно Украины и пообещали, что за полгода Starbucks появится ив других городах-миллионниках.
Starbucks в Украине
О том, что Starbucks появится в Украине говорят уже очень давно. В частности, в 2018 году в Украинском Доме в Давосе мэр Киева Виталий Кличко говорил, что компания изучает вопрос выхода на украинский рынок.
Тогда он заявил, что сделает все возможное, чтобы американская сеть кофеен зашла в Украину.
Однако, заявлений от самой компании не было.