Starbucks в Киеве откороют 20 июля. Это будут сразу три заведения популярной американской сети кофеень.

— Это быстро развивающаяся страна, и мы рады, что можем открыть первые кофейни Starbucks в столице, Киеве, — сказал директор по развитию компании на новых рынках Сэмюэл Баум.

В кофейнях будет идентичный с другими странами ассортимент напитков, а вот выбор еды будут адаптировать специально Starbucks в Украине.

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В пресс-службе отметили, что украинцы смогут отведать эксклюзивно разработанный для нашей страны ржаной хлеб с укропом.

Цены в Starbucks будут доступными – латте обойдется в 70 грн, а эспрессо – 45 грн.

У компании добавили, что у них есть большие планы относительно Украины и пообещали, что за полгода Starbucks появится ив других городах-миллионниках.

Starbucks в Украине

О том, что Starbucks появится в Украине говорят уже очень давно. В частности, в 2018 году в Украинском Доме в Давосе мэр Киева Виталий Кличко говорил, что компания изучает вопрос выхода на украинский рынок.

Тогда он заявил, что сделает все возможное, чтобы американская сеть кофеен зашла в Украину.

Однако, заявлений от самой компании не было.