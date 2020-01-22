Starbucks призвал клиентов пить кофе без молока

Сеть кофеен Starbucks, которая, по данным Всемирного фонда дикой природы, в 2018 году выбросила в атмосферу 16 млн т парниковых газов, планирует наполовину сократить эти показатели в течение следующих 10 лет.

21% таких выбросов пришлись на напитки с молоком.

В компании хотят сподвигнуть потребителей выбирать молоко, изготовленное из миндаля, кокосовых орехов, сои или овса, производство которого является более экологичным, чем обычного молока. В Северной Америке от 15% до 20% клиентов Starbucks уже выбирают такие варианты.

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Ради экологии Starbucks также рассмотрит возможность добавления в меню блюд с мясом на растительной основе. Кроме того, сеть кофеен начнет тестировать стаканы, которые можно будет переработать.

Напомним, 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила в Давосе, что люди теперь “в целом осознают” риски изменения климата и глобального потепления.

При этом, выступая на панели с другими молодыми активистами, она добавила:

– С другой стороны, почти ничего не было сделано.

Источник: Fortune