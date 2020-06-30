Starbucks у Києві відкриють 20 липня. Це будуть відразу три заклади популярної американської мережі кав’ярень.

– Це країна, що швидко розвивається, і ми раді, що можемо відкрити перші кав’ярні Starbucks в столиці, Києві, – сказав директор з розвитку компанії на нових ринках Семюел Баум.

У кав’ярнях буде ідентичний з іншими країнами асортимент напоїв, а от вибір їжі адаптуватимуть спеціально під Starbucks в Україні.

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У прес-службі зазначили, що українці зможуть скуштувати ексклюзивно розроблений для нашої країни житній хліб з кропом.

Ціни в Starbucks будуть доступними – латте обійдеться в 70 грн, а еспресо – 45 грн.

У компанії додали, що у них є великі плани щодо України і пообіцяли, що за півроку Starbucks з’явиться і в інших містах-мільйонниках.

Starbucks в Україні

Про те, що Starbucks з’явиться в Україні говорять вже дуже давно. Зокрема, в 2018 році в Українському Домі в Давосі мер Києва Віталій Кличко говорив, що компанія вивчає питання виходу на український ринок.

Тоді він заявив, що зробить все можливе, щоб американська мережа кав’ярень зайшла в Україну.

Однак, заяв від самої компанії не було.