Главой НБУ может стать Кирилл Шевченко

В случае отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия его место может занять глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

О возможной кандидатуре Шевченко заявил нардеп Голоса, заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова высказала мнение, что ситуация вокруг возможной отставки Смолия утихнет через некоторое время, как только “рынки переварят” заявление главы НБУ.

Она также выразила уверенность, что в случае оставки Смолия на его место придет профессионал, “который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом”.

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Почему Смолий решил уйти

1 июля председатель НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке на имя президента Владимира Зеленского.

Глава Нацбанка заявил о систематическом политическом давлении, которое мешает ему выстроить работу с другими государственными органами.

Теперь отставку Смолия должен рассмотреть профильный комитет Рады и проголосовать парламент.

Недавно финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ, в котором отмечается, что работа Нацбанка не привела к устойчивым темпам экономического роста из-за жесткой монетарной политики.

Послы стран G7 выступили с заявлением, в котором призвали “не подрывать независимость Национального банка”.