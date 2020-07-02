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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Головою НБУ може стати Кирило Шевченко

У разі відставки глави Національного банку України Якова Смолія його місце може посісти голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Головою НБУ може стати Кирило Шевченко

Про можливу кандидатуру Шевченка заявив нардеп Голосу, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Раніше радник керівника Офісу Президента України з банківських питань Вікторія Страхова висловила думку, що ситуація навколо можливої ​​відставки Смолія вщухне через деякий час, щойно “ринки перетравлять” заяву глави НБУ.

Вона також висловила упевненість, що в разі відставку Смолія на його місце прийде професіонал, “якого сприйме і професійне і міжнародне співтовариство”.

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Чому Смолій вирішив піти

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку на ім’я президента Володимира Зеленського.

Глава Нацбанку заявив про систематичний політичний тиск, який заважає йому вибудувати роботу з іншими державними органами.

Тепер відставку Смолія має розглянути профільний комітет Ради та проголосувати парламент.

Нещодавно фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити проект постанови про оцінку діяльності голови НБУ, в якому зазначається, що робота Нацбанку не привела до сталих темпів економічного зростання через жорстку монетарну політику.

Посли країн G7 виступили із заявою, в якій закликали “не підривати незалежність Національного банку”.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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