Головою НБУ може стати Кирило Шевченко

У разі відставки глави Національного банку України Якова Смолія його місце може посісти голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Про можливу кандидатуру Шевченка заявив нардеп Голосу, заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Раніше радник керівника Офісу Президента України з банківських питань Вікторія Страхова висловила думку, що ситуація навколо можливої ​​відставки Смолія вщухне через деякий час, щойно “ринки перетравлять” заяву глави НБУ.

Вона також висловила упевненість, що в разі відставку Смолія на його місце прийде професіонал, “якого сприйме і професійне і міжнародне співтовариство”.

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Чому Смолій вирішив піти

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку на ім’я президента Володимира Зеленського.

Глава Нацбанку заявив про систематичний політичний тиск, який заважає йому вибудувати роботу з іншими державними органами.

Тепер відставку Смолія має розглянути профільний комітет Ради та проголосувати парламент.

Нещодавно фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити проект постанови про оцінку діяльності голови НБУ, в якому зазначається, що робота Нацбанку не привела до сталих темпів економічного зростання через жорстку монетарну політику.

Посли країн G7 виступили із заявою, в якій закликали “не підривати незалежність Національного банку”.