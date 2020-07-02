Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, у них бы победил действующий глава государства Владимир Зеленский. У него было бы два оппонента из оппозиции — Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

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Результаты опроса таковы:

действующий глава Владимир Зеленский — 64,3%;

пятый президент Украины Петр Порошенко — 11,4%;

лидер парламентской фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко — 11,2%;

лидер Всеукраинского объединения Батькивщына Юлия Тимошенко — 7,2%;

лидер партии Сила и честь Игорь Смешко — 6,7%;

поддержка других кандидатов — ниже 4% каждого.

Еще почти 15% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью было опрошено 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Рейтинг политических партий

Если бы в ближайшие дни проходили выборы в Верховную Раду, то прошли бы четыре партии — Слуга народа (30,5%), Оппозиционная платформа — За жизнь (18,6%), Европейская солидарность (12%), Батьківщына (9,7% ).

Остальные партии не преодолеют барьер в 5%, говорилось в исследовании центра Социальный мониторинг.

Уничтожить бюллетень готовы 4,1% опрошенных, не голосовали бы 9,5%, не смогли ответить 14,4%.

Источник: Рейтинг