Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, у них бы победил действующий глава государства Владимир Зеленский. У него было бы два оппонента из оппозиции — Петр Порошенко и Юрий Бойко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.
Читайте: В Украине 50,1% граждан не жалеют о распаде СССР — опрос
Результаты опроса таковы:
- действующий глава Владимир Зеленский — 64,3%;
- пятый президент Украины Петр Порошенко — 11,4%;
- лидер парламентской фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко — 11,2%;
- лидер Всеукраинского объединения Батькивщына Юлия Тимошенко — 7,2%;
- лидер партии Сила и честь Игорь Смешко — 6,7%;
- поддержка других кандидатов — ниже 4% каждого.
Еще почти 15% опрошенных заявили, что не определились со своим выбором.
В ходе исследования методом личного формализованного интервью было опрошено 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Рейтинг политических партий
Если бы в ближайшие дни проходили выборы в Верховную Раду, то прошли бы четыре партии — Слуга народа (30,5%), Оппозиционная платформа — За жизнь (18,6%), Европейская солидарность (12%), Батьківщына (9,7% ).
Остальные партии не преодолеют барьер в 5%, говорилось в исследовании центра Социальный мониторинг.
Уничтожить бюллетень готовы 4,1% опрошенных, не голосовали бы 9,5%, не смогли ответить 14,4%.
Источник: Рейтинг