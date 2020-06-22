В Украине 50,1% граждан не жалеют о распаде СССР — опрос

Половина украинцев – 50,1% не жалеют о распаде СССР, а 33,5% — жалеют.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), среди граждан Украины, которые голосовали за Владимира Зеленского 52,7% не жалеют, что Советский союз распался, 28,7% — жалеют.

Наибольшее количество избирателей сожалеют о том, что не живут в СССР, серди тех, кто голосовал за кандидата на пост президента от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойка (81,5% жалеют, 9,7% не жалеют).

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Меньше всего жалеют из числа тех, кто голосовал за пятого президента Петра Порошенка – 3,8% жалеют, 88,2 – нет.

Избиратели Юлии Тимошенко, лидера Батькивщины, поделились на одинаковое количество. 39,3% людей жалеют о распаде СССР, а 38,9% не жалеют.

53,6% избирателей Слуги народа не жалеют, что Советский союз распался, 28,4% — жалеют. 83,2% избирателей ОПЗЖ жалеют, 93,9% избирателей Европейская солидарность не жалеют.

Кроме того, большинство избирателей партий Голос, Сила и честь, партия Шария не жалеют о том, что СССР распался.

По регионам проценты распределились так:

Запад – 69% не жалеют, 15 – жалеют;

Центр – 51% не жалеют, 32% — жалеют;

Юг – 41,5% жалеют, 35% — нет;

Восток – 49% жалеют, 39% — нет.

Также 34,7% людей считают, что Украина, будучи в составе СССР, больше приобрела, чем потеряла. В 2013 году этот показатель составлял 47,6%.

О вреде Советского союза сейчас говорят 27,9% респондентов.

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С Запада на Восток возросло количество людей, которые считают, что пребывание в СССР принесло Украине больше пользы — с 18,9% на Западе до 52,1% на Донбассе.

Такой опрос был проведен с 24 по 31 мая методом САТІ (телефонные интервью с использование компьютера). Участвовали респонденты от 18 лет, и в общем было проведено 2 тыс. интервью. Также опрос не проводился на временно оккупированных территориях – Крым, определенные районы Донецкой и Луганской областей.

Источник: КМИС