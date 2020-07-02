Зеленський лідирує в президентському рейтингу – опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, у них би переміг чинний глава держави Володимир Зеленський. У нього було б два опоненти з опозиції – Петро Порошенко та Юрій Бойко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного групою Рейтинг.

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Результати опитування такі:

Чинний глава Володимир Зеленський – 64,3%;

п’ятий президент України Петро Порошенко – 11,4%;

лідер парламентської фракції Опозиційна платформа – За життя Юрій Бойко – 11,2%;

лідерка Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Юлія Тимошенко – 7,2%;

лідер партії Сила і честь Ігор Смешко – 6,7%;

підтримка інших кандидатів – нижче 4% кожного.

Ще майже 15% опитаних заявили, що не визначилися зі своїм вибором.

Під час дослідження методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 2 000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.

Рейтинг політичних партій

Якби у найближчі дні відбувалися вибори до Верховної Ради, то пройшли б чотири партії – Слуга народу (30,5%), Опозиційна платформа – За життя (18,6 %), Європейська солідарність (12%), Батьківщина (9,7%).

Решта партії не подолають бар’єр у 5%, йшлось у дослідженні центру Соціальний моніторинг.

Знищити бюлетень готові 4,1% опитаних, не голосували б 9,5%, не змогли відповісти 14,4%.

Джерело: Рейтинг