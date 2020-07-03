День полиции 2020: как празднуют в Украине

Несмотря на то, что День Нацполиции 2020 в Украине будут отмечать 4 июля, все же некоторые торжественные мероприятия, приуроченные к празднику, состоялись уже сегодня.

В отличие от прошлых лет, из-за коронавируса традиционных торжеств на Софийской площади в этом году не будет. Некоторые мероприятия пройдут только в Академии Нацполиции.

В частности, сегодня здесь проходит выпускной у патрульных. Мероприятие проводят на улице с соблюдением карантинных требований. Все присутствующие в масках и сидят друг от друга на расстоянии одного метра.







5 лет со дня создания: как в Украине отмечают День Нацполиции / 2 фотографии

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Заместитель министра внутренних дел Сергея Яровой сообщил, что 95 выпускников вскоре отправятся работать в регионы.

А глава Нацполиции Игорь Клименко от себя добавил, что сейчас Украина не реформирует силовой орган, а создает его с нуля. Поэтому каждый, кто хочет работать следователем или полицейским, обязательно должен пройти школу патрульного и по меньшей мере год проработать в этом разделе.

День Нацполиции Украины ежегодно отмечается 4 июля в соответствии с указом президента от 2018 года. В 2015 году Верховная Рада приняла закон о Национальной полиции, а 4 июля на Софийской площади приняли присягу на верность Украине первые сотрудники новой полиции.

Первым городом, где заработала новая полиция, стал Киев.