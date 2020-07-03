День поліції 2020: як святкують в Україні

Попри те, що День Нацполіції 2020 в Україні відзначатимуть 4 липня, все ж деякі урочисті заходи, приурочені до свята, відбулися вже сьогодні.

На відміну від минулих років, через коронавірус традиційних урочистостей на Софіївській площі цьогоріч не буде. Деякі заходи відбудуться тільки в Академії Нацполіції.

Зокрема, сьогодні тут проходить випускний у патрульних. Захід проводять на вулиці з дотриманням карантинних вимог. Всі присутні в масках і сидять один від одного на відстані одиного метра.







5 років від дня створення: як в Україні відзначають День Нацполіції / 2 фотографии

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Заступник міністра внутрішніх справ Сергія Яровий повідомив, що 95 випускників незабаром вирушать працювати у регіони.

А голова Нацполіції Ігор Клименко від себе додав, що наразі Україна не реформує силовий орган, а створює його з нуля. Тому кожен, хто хоче працювати слідчим чи поліцейським, обов’язково має пройти школу патрульного і щонайменше рік пропрацювати у цьому підрозділі.

День Нацполіції України щороку відзначають 4 липня відповідно до указу президента від 2018 року. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон про Національну поліцію, а 4 липня на Софійській площі склали присягу на вірність Україні перші співробітники нової поліції.

Першим містом, де запрацювала нова поліція, став Київ.