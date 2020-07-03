Екатерина Рожкова, которая с июня 2018 года была первым заместителем главы Нацбанка, после увольнения Якова Смолия, будет исполнять обязанности главы НБУ.

Краткая биография

48-летняя Екатерина Рожкова работает в Нацбанке пять лет.

18 января 2016 года ее назначили исполняющей обязанности заместителя председателя НБУ и членом правления, 25 октября того же года она стала заместителем председателя.

С 15 июня 2018 года — первый заместитель главы Национального банка.

Рожкова занималась вопросами пруденциального надзора и возглавляла Комитет НБУ по вопросам банковского надзора.

В целом имеет 22 года опыта работы в банковской системе Украины, из которых 12 лет — на руководящих должностях.

Была заместителем председателя правления, членом правления и советником председателя правления ОАО Эрсте Банк. Затем — заместителем председателя правления ОАО Финбанк, позже — ОАО Платинум Банк, исполняла обязанности председателя правления.

В 2009 году шесть месяцев руководила Департаментом безвыездного банковского надзора НБУ.

Через некоторое время, с июня 2015-го по январь 2016 года, снова работала в Нацбанке — руководила Департаментом банковского надзора.

Читайте: Офис президента обсудил кандидатов на должность главы НБУ

Образование: окончила Киевский национальный экономический университет по специальности Финансы и кредит — банковский менеджмент и Международный институт менеджмента по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности (МВА), свободно владеет английским языком.

У Рожковой есть сын и дочь.

Увольнение Смолия

Верховная Рада 3 июля уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. За проголосовали 286 нардепов.

Он написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление и требуют краткосрочных решений.