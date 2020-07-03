Катерина Рожкова, яка з червня 2018 року була першим заступником голови Нацбанку, після звільнення Якова Смолія, виконуватиме обов’язки голови НБУ.
Коротка біографія
48-річна Катерина Рожкова працює у Нацбанку п’ять років.
18 січня 2016 року її призначили виконувачем обов’язків заступника голови НБУ та членом правління, 25 жовтня того ж року вона стала заступником голови.
З 15 червня 2018-го – перший заступник голови Національного банку.
Рожкова займалася питаннями пруденційного нагляду та очолювала Комітет НБУ з питань банківського нагляду.
Загалом має 22 роки досвіду роботу у банківській системі України, з яких 12 років – на керівних посадах.
Була заступником голови правління, членом правління та радником голови правління ПАТ Ерсте Банк. Потім – заступником голови правління ПАТ Фінбанк, пізніше – ПАТ Платинум Банк, виконувала обов’язки голови правління.
У 2009 році шість місців керувала Департаментом безвиїзного банківського нагляду НБУ.
Через деякий час, з червня 2015-го до січня 2016 року, знову працювала у Нацбанку – керувала Департаментом банківського нагляду.
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Освіта: закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю Фінанси і кредит – банківський менеджмент та Міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МВА), вільно володіє англійською мовою.
Рожкова має сина та доньку.
Звільнення Смолія
Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія. За проголосували 286 нардепів.
Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск та вимагають короткострокових рішень.