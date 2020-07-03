Катерина Рожкова, яка з червня 2018 року була першим заступником голови Нацбанку, після звільнення Якова Смолія, виконуватиме обов’язки голови НБУ.

Коротка біографія

48-річна Катерина Рожкова працює у Нацбанку п’ять років.

18 січня 2016 року її призначили виконувачем обов’язків заступника голови НБУ та членом правління, 25 жовтня того ж року вона стала заступником голови.

З 15 червня 2018-го – перший заступник голови Національного банку.

Рожкова займалася питаннями пруденційного нагляду та очолювала Комітет НБУ з питань банківського нагляду.

Загалом має 22 роки досвіду роботу у банківській системі України, з яких 12 років – на керівних посадах.

Була заступником голови правління, членом правління та радником голови правління ПАТ Ерсте Банк. Потім – заступником голови правління ПАТ Фінбанк, пізніше – ПАТ Платинум Банк, виконувала обов’язки голови правління.

У 2009 році шість місців керувала Департаментом безвиїзного банківського нагляду НБУ.

Через деякий час, з червня 2015-го до січня 2016 року, знову працювала у Нацбанку – керувала Департаментом банківського нагляду.

Читайте: Офіс президента обговорив кандидатів на посаду глави НБУ

Освіта: закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю Фінанси і кредит – банківський менеджмент та Міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МВА), вільно володіє англійською мовою.

Рожкова має сина та доньку.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія. За проголосували 286 нардепів.

Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск та вимагають короткострокових рішень.