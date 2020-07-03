После отставки Якова Смолия, Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
В частности, президент встретился с заместителями председателя Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.
Во встречах также принимали участие:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак,
- заместитель Ермака Юлия Ковалив,
- министр финансов Сергей Марченко,
- глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Присутствующие обсудили возможные кандидатуры нового главы НБУ.
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Кроме того, на переговорах встал вопрос состояния финансового сектора и возможное влияние отставки Смолия на банковский рынок.
— Независимый Национальный банк — это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев.
Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ любого руководства в качестве основы финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства, — отметил Владимир Зеленский.
Отставка Смолия
1 июля стало известно об отставке Якова Смолия после того, как глава НБУ написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил систематическим политическим давлением, которое осуществляют на центробанк в течение длительного времени.
Заявление также направили Владимиру Зеленскому, который, в свою очередь, внес в Раду соответствующее постановление.
На фоне этого 2 июля Министерство финансов отменило начатое 1 июля соглашение о выпуске новых 12-летних еврооблигаций на $ 1,75 млрд.