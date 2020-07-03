В Волынской области, которая находится на четвертом месте по распространению коронавируса в Украине, усилили карантин с 3 июля.

Усиление ограничительных мер касается массового отдыха людей, в частности у водоемов. Это означает, что карантин усилен и на Шацких озерах, отдых возле которых пользуется большой популярностью среди украинцев.

В Шацком районе, где за время эпидемии выявлен 31 случай коронавируса, в том числе, один летальный, прекратили также регулярные и нерегулярные межгородские и межобластные пассажирские перевозки.

Кроме того, власти Волынской области будут проводить проверки баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и тому подобное.

За сутки в области обнаружили 63 новых случая заболевания Covid-19, один летальный случай и 39 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 725 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 505 выздоровели.

Сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.