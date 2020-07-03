У Волинській області, яка перебуває на четвертому місці за поширенням коронавірусу в Україні, посилили карантин із 3 липня.

Посилення обмежувальних заходів стосується масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. Це означає, що карантин посилено і на Шацьких озерах, відпочинок біля яких користується великою популярністю серед українців.

У Шацькому районі, де за час епідемії виявлено 31 випадок коронавірусу, зокрема, один летальний, припинили також регулярні та нерегулярні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

Крім того, влада Волинської області проводитиме перевірки баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо.

За добу в області виявили 63 нових випадки захворювання Covid-19, один летальний випадок і 39 випадків одужання, нині в області хворіють 1 725 осіб.

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Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок п’ятниці, 3 липня, виявлено 876 нових випадків інфікування коронавірусом, 27 осіб померли, 505 одужали.

Нині хворіє 24 649 осіб, що на 372 більше, ніж днем ​​раніше.