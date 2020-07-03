Показатель заболеваемости Covid-19 почти 60, но карантин не усилят — Степанов

Строгий карантин на всей территории Украины не введут даже в случае, если будет более 60 активных больных Covid-19 на 100 тыс. населения.

Этот показатель вводился, чтобы было понятно, нужно ли переносить внешнее независимое оценивание, объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

— То есть, если бы этот показатель превысил 60, то мы бы принимали решение о переносе ВНО, — сказал руководитель ведомства.

По состоянию на 3 июля показатель активных больных Covid-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения, добавил Степанов.

Министр также напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому власти на местах решают, когда усиливать ограничительные меры.

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Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 505 выздоровели.

Сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.