На Закарпатье стабильно напряженная ситуация по распространению коронавируса, поэтому региональная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 4 июля усилить карантинные мероприятия.
Список ограничений и запретов:
- Кафе, рестораны и развлекательные заведения смогут работать только до 22.00.
- Закрываются учреждения, сдающие в аренду помещения для проведения массовых мероприятий — свадеб, юбилеев и т. п.
- Богослужения можно проводить только на открытом воздухе и , конечно же, с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
- А в Межгорском закрыли все вещевые рынки.
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По состоянию на 3 июля на Закарпатье коронавирус методом ПЦР за сутки подтвердили у 80 человек.
С начала эпидемии заболели 3 126 закарпатцев, в частности 477 медиков и 176 детей.
В то же время 987 пациентов уже выздоровели и 102 человека умерли, из которых пятеро — за последние сутки.
Карантин в Украине
В Минздраве заявили, что не будут усиливать карантин на всей территории страны, даже если будет более 60 активных больных коронавирусом на 100 тыс. населения, сейчас этот показатель — 59,7.
То есть вопрос усиления карантина отдали на усмотрение местных властей, которые могут принимать решение в зависимости от сложившейся эпидемической ситуации.
Источник: Закарпатська ОДА