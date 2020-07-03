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Факты / Украина / Общество

Усиление карантина на Закарпатье с 4 июля — список запретов

На Закарпатье стабильно напряженная ситуация по распространению коронавируса, поэтому региональная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 4 июля усилить карантинные мероприятия.

Список ограничений и запретов:

  • Кафе, рестораны и развлекательные заведения смогут работать только до 22.00.
  • Закрываются учреждения, сдающие в аренду помещения для проведения массовых мероприятий — свадеб, юбилеев и т. п.
  • Богослужения можно проводить только на открытом воздухе и , конечно же, с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
  • А в Межгорском закрыли все вещевые рынки.

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По состоянию на 3 июля на Закарпатье коронавирус методом ПЦР за сутки подтвердили у 80 человек.

С начала эпидемии заболели 3 126 закарпатцев, в частности 477 медиков и 176 детей.

В то же время 987 пациентов уже выздоровели и 102 человека умерли, из которых пятеро — за последние сутки.

Карантин в Украине

В Минздраве заявили, что не будут усиливать карантин на всей территории страны, даже если будет более 60 активных больных коронавирусом на 100 тыс. населения, сейчас этот показатель — 59,7.

То есть вопрос усиления карантина отдали на усмотрение местных властей, которые могут принимать решение в зависимости от сложившейся эпидемической ситуации.

Источник: Закарпатська ОДА

Фото: Dreamstime

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