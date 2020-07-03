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Факти / Україна / Суспільство

Посилення карантину на Закарпатті з 4 липня – список заборон

На Закарпатті стабільно напружена ситуацію щодо поширення коронавірусу, тому регіональна комісія  з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 4 липня посилити карантинні заходи.

Список обмежень та заборон:

  • Кафе, ресторани та розважальні заклади зможуть працювати лише до 22.00.
  • Закриваються установи, які здають в оренду приміщення для проведення масових заходів – весіль, ювілеїв тощо.
  • Богослужіння можна проводити лише на відкритому повітрі і, звісно ж, з дотриманням протиепідемічних заходів.
  • А у Міжгірському закрили усі речові ринки.

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Станом на 3 липня на Закарпатті коронавірус методом ПЛР за добу підтвердили у 80 людей.

З початку епідемії захворіли 3 126 закарпатців, зокрема 477 медиків та 176 дітей.

Водночас 987 пацієнтів вже одужали та 102 людини померло, з яких п’ятеро – за останню добу.

Карантин в Україні

У МОЗ заявили, що не посилюватимуть карантин на всій території країни, навіть якщо буде більше 60 активних хворих на коронавірус на 100 тис. населення, нині цей показник – 59,7.

Тобто питання посилення карантину віддали на розсуд місцевої влади, яка може ухвалювати рішення у залежності від епідемічної ситуації.

Джерело: Закарпатська ОДА

Фото: Dreamstime

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