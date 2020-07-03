На Закарпатті стабільно напружена ситуацію щодо поширення коронавірусу, тому регіональна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 4 липня посилити карантинні заходи.
Список обмежень та заборон:
- Кафе, ресторани та розважальні заклади зможуть працювати лише до 22.00.
- Закриваються установи, які здають в оренду приміщення для проведення масових заходів – весіль, ювілеїв тощо.
- Богослужіння можна проводити лише на відкритому повітрі і, звісно ж, з дотриманням протиепідемічних заходів.
- А у Міжгірському закрили усі речові ринки.
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Станом на 3 липня на Закарпатті коронавірус методом ПЛР за добу підтвердили у 80 людей.
З початку епідемії захворіли 3 126 закарпатців, зокрема 477 медиків та 176 дітей.
Водночас 987 пацієнтів вже одужали та 102 людини померло, з яких п’ятеро – за останню добу.
Карантин в Україні
У МОЗ заявили, що не посилюватимуть карантин на всій території країни, навіть якщо буде більше 60 активних хворих на коронавірус на 100 тис. населення, нині цей показник – 59,7.
Тобто питання посилення карантину віддали на розсуд місцевої влади, яка може ухвалювати рішення у залежності від епідемічної ситуації.
Джерело: Закарпатська ОДА