Дело Шеремета: активисты требуют освободить задержанных

В центре Киева проходит акция под названием 200 дней лжи. Участники шествия выступают в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Именно сегодня проходит 200-й день с момента задержания трех человек.

На акцию поддержки собрались общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций. Местом сбора был парк Шевченко возле главного корпуса одноименного университета.































200 дней лжи: активисты требуют освобождения задержанных по делу Шеремета / 8 фотографий

Позже более 2 тыс. Человек ушли под здание МВД. Полиция не препятствует проведению акции, однако просит людей надеть маски и соблюдать дистанцию.

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Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета уже готово для передачи в суд.

О завершении расследования дела Шеремета сообщили 25 мая 2020 года и определили подозреваемых: Яну Дугарь, Андрея Антоненко, супругов Инну и Владислава Грищенков, Юлию Кузьменко.

Убийство Павла Шеремета произошло в июле 2016 года около 07.45. Авто, в котором ехал журналист, взорвалось на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.