Справа Шеремета: активісти вимагають звільнити затриманих

У центрі Києва проходить акція під назвою 200 днів брехні. Учасники ходи виступають на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Саме сьогодні минає 200-й день від моменту затримання трьох осіб.

На акцію підтримки зібралися громадські активісти, волонтери, військові, представники націоналістичних організацій. Місцем збору був парк Шевченка біля головного корпусу однойменного університету.































200 днів брехні: активісти вимагають звільнення затриманих у справі Шеремета / 8 фотографий

Пізніше понад 2 тис. людей покрокували до МВС. Поліція не перешкоджає проведенню акції, однак просить людей одягнути маски та дотримуватися дистанції.

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Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета уже готова для передання до суду.

Про завершення розслідування справи Шеремета повідомили 25 травня 2020 року та визначили підозрюваних: Яну Дугарь, Андрія Антоненка, подружжя Інну та Владислава Грищенків, Юлію Кузьменко.

Вбивство Павла Шеремета сталося у липні 2016 року близько 07.45. Авто, у якому їхав журналіст, вибухнуло на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.