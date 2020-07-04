Украинские полицейские 4 июля празднуют свой профессиональный праздник.

Именно в этот день несколько лет назад новая украинская полиция приняла присягу.

После Революции Достоинства возникла необходимость в реформе правоохранительной системы. Первым шагом стало расформирование милиции и создание полиции.

Концепция была представленная осенью 2014 года, а уже 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон О Национальной полиции. Принятие присяги первых отрядов полиции проходило 4 июля на Софиевской площади в Киеве. Второй город, где заработала полиция стал Львов, а третьим — Одесса. В целом на реформу потребовался год.

День полиции как официальный праздник был учрежден президентом Петром Порошенко в апреле 2018 года.

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Несмотря на ряд скандалов в последнее время, нельзя отрицать, что в полиции работает множество самоотверженных людей, которые готовы положить здоровье и даже жизнь за нашу с вами безопасность. Для этого можно просто открыть статистику правоохранителей, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей.

Однако украинские полицейские не только смелые, но еще и очень привлекательные. Факты ICTV собрали самых сексуальных правоохранителей Украины, которым форма к лицу особым образом.

День полиции в Украине

Несмотря на то, что День Нацполиции 2020 в Украине будут отмечать 4 июля, все же некоторые торжественные мероприятия, приуроченные к празднику, состоялись раньше.

В отличие от прошлых лет, из-за коронавируса традиционных торжеств на Софийской площади в этом году не будет. Некоторые мероприятия пройдут только в Академии Нацполиции.

Так, 3 июля прошел выпускной у патрульных. Мероприятие проводилось на улице с соблюдением карантинных требований.