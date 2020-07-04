Українські поліцейські 4 липня святкують своє професійне свято. Саме у цей день кілька років тому нова поліція присягнула українському народові.

Після Революції Гідності виникла потреба в реформі правоохоронної системи. Першим кроком стало розформування міліції і створення поліції.

Концепція була представлена ​​восени 2014 року, а вже 2 липня 2015-го Верховна Рада ухвалила закон Про Національну поліцію. Прийняття присяги перших загонів поліції проходило 4 липня на Софіївській площі в Києві. Друге місто, де запрацювала поліція став Львів, а третім – Одеса. Загалом на реформу потрібен був рік.

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День поліції як офіційне свято було засноване президентом Петром Порошенко у квітні 2018 року.

Попри низку скандалів останнім часом, не можна заперечувати, що в поліції працює безліч самовідданих людей, які готові покласти здоров’я і навіть життя за нашу з вами безпеку. Для цього можна просто відкрити статистику правоохоронців, які загинули під час виконання професійних обов’язків.

Однак українські поліцейські не тільки сміливі, але і дуже привабливі. Факти ICTV зібрали найсексуальніших правоохоронців України, яким форма особливо личить.

День поліції в Україні

Попри те, що День Нацполіції 2020 в Україні відзначатимуть 4 липня, все ж деякі урочисті заходи, приурочені до свята, відбулися раніше.

На відміну від минулих років, через коронавірус традиційних урочистостей на Софіївській площі цьогоріч не буде. Деякі заходи відбудуться тільки в Академії Нацполіції.

Так, 3 липня там пройшов випускний у патрульних. Захід проводили на вулиці з дотриманням карантинних вимог.