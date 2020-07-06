6 июля возобновил работу пункт пропуска Грушив-Будомеж на границе с Польшей.
Пункт расположен на границе Украины и Польшы во Львовской области.
Правительство Украины 20 мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.
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— Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать другая сторона, — отметили в ГПСУ.
На границе с Польшей остается закрытыми пункты Смильниця, Угринов, Устилуг.
До сих пор пересечь границу с Польшей можно было в четырех пропускных пунктах:
- Шегини — Медика;
- Ягодин — Дорогуск;
- Рава-Русская — Гребенне;
- Краковец — Корчева.
Карантин после пересечения границы Польши
Польша отменила разрешение не проходить двухнедельный карантин, если украинцы прилетели в страны самолетом.
Объяснили, что это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.
На внутренних границах стран Евросоюза санитарный контроль и обязательства проходить карантин отменили.