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Факты / Украина / Общество

На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

6 июля возобновил работу пункт пропуска Грушив-Будомеж на границе с Польшей.

Пункт расположен на границе Украины и Польшы во Львовской области.

Правительство Украины 20 мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

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— Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать другая сторона, — отметили в ГПСУ.

На границе с Польшей остается закрытыми пункты Смильниця, Угринов, Устилуг.

До сих пор пересечь границу с Польшей можно было в четырех пропускных пунктах:

  • Шегини — Медика;
  • Ягодин — Дорогуск;
  • Рава-Русская — Гребенне;
  • Краковец — Корчева.

Карантин после пересечения границы Польши

Польша отменила разрешение не проходить двухнедельный карантин, если украинцы прилетели в страны самолетом.

Объяснили, что это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

На внутренних границах стран Евросоюза санитарный контроль и обязательства проходить карантин отменили.

Источник: Госпогранслужба

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