6 июля возобновил работу пункт пропуска Грушив-Будомеж на границе с Польшей.

Пункт расположен на границе Украины и Польшы во Львовской области.

Правительство Украины 20 мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

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— Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать другая сторона, — отметили в ГПСУ.

На границе с Польшей остается закрытыми пункты Смильниця, Угринов, Устилуг.

До сих пор пересечь границу с Польшей можно было в четырех пропускных пунктах:

Шегини — Медика;

Ягодин — Дорогуск;

Рава-Русская — Гребенне;

Краковец — Корчева.

Карантин после пересечения границы Польши

Польша отменила разрешение не проходить двухнедельный карантин, если украинцы прилетели в страны самолетом.

Объяснили, что это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине.

На внутренних границах стран Евросоюза санитарный контроль и обязательства проходить карантин отменили.