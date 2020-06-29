Дипломаты Европейского Союза разработали предварительный список 15 “безопасных стран”, граждане которых смогут посетить Европу с 1 июля.

Важным фактором остается заболеваемость Covid-19 в стране, поэтому список часто менялся.

В обновленном варианте Украины в списке стран нет.

По предварительной информации, списки будут пересматриваться каждые две недели.

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Полный перечень стран, гражданам которых будет разрешено въехать в Европу с 1 июля:

Алжир;

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Черногория;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сербия;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай;

Китай (по обоюдному согласию стран).

Отмечается, что граждане Великобритании (которая де юре покинула Евросоюз) также смогут беспрепятственно путешествовать до завершения переходного периода Brexit — до конца 2020 года.

Открытие границ для украинцев

Между тем некоторые страны готовы принимать граждан Украины без всяких ограничений.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

Так, в ближайшее время украинцы беспрепятственно смогут посетить США, Ирландию, Сербию и Албанию.

Во время путешествия в Великобританию или Беларуси предполагается двухнедельная самоизоляция.

Источник: Euronews