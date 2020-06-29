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Факты / Мир

ЕС выбрал “безопасные страны” для путешествий с 1 июля — Украины в списке нет

Дипломаты Европейского Союза разработали предварительный список 15 “безопасных стран”, граждане которых смогут посетить Европу с 1 июля.

Важным фактором остается заболеваемость Covid-19 в стране, поэтому список часто менялся.

В обновленном варианте Украины в списке стран нет.

По предварительной информации, списки будут пересматриваться каждые две недели.

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Полный перечень стран, гражданам которых будет разрешено въехать в Европу с 1 июля:

  • Алжир;
  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Черногория;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Сербия;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис
  • Уругвай;
  • Китай (по обоюдному согласию стран).

Отмечается, что граждане Великобритании (которая де юре покинула Евросоюз) также смогут беспрепятственно путешествовать до завершения переходного периода Brexit — до конца 2020 года.

Открытие границ для украинцев

Между тем некоторые страны готовы принимать граждан Украины без всяких ограничений.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

Так, в ближайшее время украинцы беспрепятственно смогут посетить США, Ирландию, Сербию и Албанию.

Во время путешествия в Великобританию или Беларуси предполагается двухнедельная самоизоляция.

Источник: Euronews

Фото: Dreamstime

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