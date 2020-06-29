Дипломаты Европейского Союза разработали предварительный список 15 “безопасных стран”, граждане которых смогут посетить Европу с 1 июля.
Важным фактором остается заболеваемость Covid-19 в стране, поэтому список часто менялся.
В обновленном варианте Украины в списке стран нет.
По предварительной информации, списки будут пересматриваться каждые две недели.
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Полный перечень стран, гражданам которых будет разрешено въехать в Европу с 1 июля:
- Алжир;
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Черногория;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сербия;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис
- Уругвай;
- Китай (по обоюдному согласию стран).
Отмечается, что граждане Великобритании (которая де юре покинула Евросоюз) также смогут беспрепятственно путешествовать до завершения переходного периода Brexit — до конца 2020 года.
Открытие границ для украинцев
Между тем некоторые страны готовы принимать граждан Украины без всяких ограничений.
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.
Так, в ближайшее время украинцы беспрепятственно смогут посетить США, Ирландию, Сербию и Албанию.
Во время путешествия в Великобританию или Беларуси предполагается двухнедельная самоизоляция.
Источник: Euronews