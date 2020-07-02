Польша отменила 14-дневный карантин для украинцев, прибывающих в страну самолетами.
Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на пограничников.
Для других стран, которые не являются полноправными членами ЕС, обязательная двухнедельная самоизоляция будет действовать и дальше.
Читайте: Самоизоляция по возвращении из Польши больше не обязательна — Степанов
Кроме авиасообщения, украинцы могут пересечь границу с Польшей в четырех пропускных пунктах:
- Шегини — Медика;
- Ягодин — Дорогуск;
- Рава-Русская — Гребенне;
- Краковец — Корчева.
“Безопасный список” ЕС
На днях дипломатические представители ЕС обнародовали проект списка 15 стран, гражданам которых разрешено путешествовать в Европу с 1 июля.
В связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией Украины в списке стран нет.
Поскольку динамика распространения Сovid-19 меняется ежедневно, списки будут пересматриваться каждые две недели.
Сейчас в списке — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.