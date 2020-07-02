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Факты / Украина

Польша отменила обязательный двухнедельный карантин для украинцев

Польша отменила 14-дневный карантин для украинцев, прибывающих в страну самолетами.

Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на пограничников.

Для других стран, которые не являются полноправными членами ЕС, обязательная двухнедельная самоизоляция будет действовать и дальше.

Читайте: Самоизоляция по возвращении из Польши больше не обязательна — Степанов

Кроме авиасообщения, украинцы могут пересечь границу с Польшей в четырех пропускных пунктах:

  • Шегини — Медика;
  • Ягодин — Дорогуск;
  • Рава-Русская — Гребенне;
  • Краковец — Корчева.

“Безопасный список” ЕС

На днях дипломатические представители ЕС обнародовали проект списка 15 стран, гражданам которых разрешено путешествовать в Европу с 1 июля.

В связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией Украины в списке стран нет.

Поскольку динамика распространения Сovid-19 меняется ежедневно, списки будут пересматриваться каждые две недели.

Сейчас в списке — Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.

Источник: Польское радио

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