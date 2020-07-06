За сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим тишины, в результате чего были уничтожены двое боевиков.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

— По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков. Среди украинских защитников результате вражеских обстрелов потерь нет.

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Вражеские войска использовали запрещенные Минском минометы (калибра 120 мм и 82 мм) и гранатометы, а также пулеметы и стрелковое оружие.

Огонь был открыт в районах Север (Орехово, Хутор Вольный) и Восток (Марьинка, Широкино, Павлополь, Верхнеторецкое и Новотроицкое).

С начала текущих суток, 6 июля, вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня шесть раз.

Ситуация в ООС в июне

В течение первого месяца лета силы ООС уничтожили 42 боевика и пять единиц военной техники, в частности танк.

Украинская разведка продолжает фиксировать увеличение случаев “лечения” боевиков в полевых условиях (что свидетельствует о низком уровне медицины), а также дезертирства в рядах наемников РФ.