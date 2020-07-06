За добу збройні формування РФ вісім разів порушили режим тиші, внаслідок чого було знищено двох бойовиків.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

– За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників. Серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів втрат немає.

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Ворожі війська використовували заборонені Мінськом міномети (калібру 120 мм і 82 мм) та гранатомети, а також кулемети й стрілецьку зброю.

Вогонь було відкрито в районах Північ (Оріхове, Хутір Вільний) та Схід (Мар’їнка, Широкино, Павлопіль, Верхньоторецьке та Новотроїцьке).

Від початку поточної доби, 6 липня, збройні формування РФ порушили режим припинення вогню шість разів.

Ситуація в ООС у червні

Протягом першого місяця літа сили ООС знищили 42 бойовика та щонайменше п’ять одиниць військової техніки.

Українська розвідка продовжує фіксувати збільшення випадків “лікування” бойовиків у польових умовах (що свідчить про низький рівень медицини), а також дизертирства в лавах найманців РФ.