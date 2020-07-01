Силы ООС ликвидировали в июне 42 боевика, минометы и танк
На Донбассе в июне ликвидировали более 42 боевика, ранено — 58. Также уничтожили военную технику.
Данные обнародовала разведка Операции объединенных сил.
Разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений.
Оккупанты потеряли 5 единиц техники:
- грузовик ЗИЛ;
- грузовик КамАЗ;
- два минометы;
- один танк.
— Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во враждебных подразделениях низкое морально-психологическое состояние, — отмечают в разведке.
Переговоры по Донбассу в Минске
25 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ.
Украинская сторона вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области. Во время заседания обсудили вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.