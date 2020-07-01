На Донбассе в июне ликвидировали более 42 боевика, ранено — ​​58. Также уничтожили военную технику.

Данные обнародовала разведка Операции объединенных сил.

Разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений.

Оккупанты потеряли 5 единиц техники:

грузовик ЗИЛ;

грузовик КамАЗ;

два минометы;

один танк.

— Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во враждебных подразделениях низкое морально-психологическое состояние, — отмечают в разведке.

Переговоры по Донбассу в Минске

25 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ.

Украинская сторона вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области. Во время заседания обсудили вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Источник : Штаб ООС

