Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием дал понять, что он должен уйти в отставку, а сама встреча происходила после заседания Национального совета реформ — 30 июня.

— Во время разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил — да. Мы же все взрослые люди. Просто я понял, что должен уйти. И об этом у него спросил, — отметил он.

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Смолий добавил, что Владимир Зеленский советовался с ним относительно преемника, который может возглавить Нацбанк.

— Я не буду называть фамилий, хотя мы их обсуждали. Еще посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил, — добавил Смолий.

Увольнение Смолия

Верховная Рада 3 июля уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия. За проголосовали 286 нардепов.

Он написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление и требуют краткосрочных решений.

После ухода Якова Смолия Екатерина Рожкова будет исполнять обязанности главы НБУ до момента назначения нового главы Нацбанка.