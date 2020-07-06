PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Я зрозумів, що повинен піти: Смолій розкрив подробиці зустрічі із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з екс-главою Нацбанку Яковом Смолієм дав зрозуміти, що той повинен піти у відставку, а сама зустріч відбувалася після засідання Національної ради реформ – 30 червня.

– Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати в президента, чи повинен звільнитись. Він відповів – так. Ми ж всі дорослі люди. Просто я зрозумів, що повинен піти. І про це в нього запитав, – зазначив він.

Читайте: Офіс президента обговорив кандидатів на посаду глави НБУ

Смолій додав, що Володимир Зеленський радився з ним щодо наступника, який може очолити Нацбанк.

– Я не називатиму прізвищ, хоча ми їх обговорювали. Ще я порадив, щоб він подивився на когось з моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав, – додав Смолій.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія. За проголосували 286 нардепів.

Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск та вимагають короткострокових рішень.

Після звільнення Якова Смолія Катерина Рожкова виконуватиме обов’язки голови НБУ до моменту призначення нового очільника Нацбанку.

Джерело: LB.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка