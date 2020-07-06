Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з екс-главою Нацбанку Яковом Смолієм дав зрозуміти, що той повинен піти у відставку, а сама зустріч відбувалася після засідання Національної ради реформ – 30 червня.

– Під час цієї розмови я зрозумів, що маю запитати в президента, чи повинен звільнитись. Він відповів – так. Ми ж всі дорослі люди. Просто я зрозумів, що повинен піти. І про це в нього запитав, – зазначив він.

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Смолій додав, що Володимир Зеленський радився з ним щодо наступника, який може очолити Нацбанк.

– Я не називатиму прізвищ, хоча ми їх обговорювали. Ще я порадив, щоб він подивився на когось з моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав, – додав Смолій.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня звільнила главу Національного банку України Якова Смолія. За проголосували 286 нардепів.

Він написав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск та вимагають короткострокових рішень.

Після звільнення Якова Смолія Катерина Рожкова виконуватиме обов’язки голови НБУ до моменту призначення нового очільника Нацбанку.